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    На адмінкордоні з Кримом стартували антитерористичні навчання – СБУ

    • Сьогодні, 12:13
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    <p>Навчання проводить координаційна група Антитерористичного центру при управлінні СБУ</p>
    Фото: Кореспондент.net

    Навчання проводить координаційна група Антитерористичного центру при управлінні СБУ

    Жителів району просять зберігати спокій

    У масштабних планових командно-штабних антитерористичних навчаннях на адмінкордоні з Кримом беруть участь співробітники СБУ та прикордонники, які несуть службу на адмінмежі, правоохоронці, рятувальники. Як повідомляється навчання вже стартували.

    Заходи з ліквідації наслідків терористичного акту відпрацьовують із залученням сил і засобів авіаційного загону в Генічеському районі Херсонщини.

    Жителів району просять зберігати спокій у разі, якщо по населених пунктах буде пересуватися військова техніка.

    Як повідомляв «Главком», на території Генічеського району Херсонської області, що межує з тимчасово окупованим Кримом, заплановані антитерористичні навчання.

    Джерело: УНН

    Крим СБУ військові навчання
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