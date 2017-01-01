На адмінкордоні з Кримом стартували антитерористичні навчання – СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Кореспондент.net Навчання проводить координаційна група Антитерористичного центру при управлінні СБУ

Жителів району просять зберігати спокій

У масштабних планових командно-штабних антитерористичних навчаннях на адмінкордоні з Кримом беруть участь співробітники СБУ та прикордонники, які несуть службу на адмінмежі, правоохоронці, рятувальники. Як повідомляється навчання вже стартували.

Заходи з ліквідації наслідків терористичного акту відпрацьовують із залученням сил і засобів авіаційного загону в Генічеському районі Херсонщини.

Жителів району просять зберігати спокій у разі, якщо по населених пунктах буде пересуватися військова техніка.

Як повідомляв «Главком», на території Генічеського району Херсонської області, що межує з тимчасово окупованим Кримом, заплановані антитерористичні навчання.

Джерело: УНН