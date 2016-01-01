На анексованому півострові школярам розповідають про події «Кримської весни»

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Підручник історії, у якому скоро з'явиться розділ про «Кримську весну»

У шкільні підручники для кримських учнів планують додати інформацію про «повернення Криму до складу Росії»

Кримським школярам вже кілька років викладають російську версію подій 2014 року, тепер до виховання додадуться підручники з російським баченням подій «Кримської весни». Про це в ранковому ефірі «Радіо Крим. Реалії» розповів активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін, коментуючи ініціативу «Громадської палати Криму» включити «Кримську весну» до російських шкільних підручників.

За словами активіста, в перших підручниках, які надійшли на півострів із сусідньої Росії влітку 2014 року, анексії було присвячено кілька рядків, а потім у кримських школах почалися «роз'яснювальні заходи».

«Це було прямою вказівкою міністерства освіти адміністраціям шкіл. У кожній школі проводилися роз'яснювальні лінійки, роз'яснювальні бесіди, класні години, на яких пояснювали, що Крим тепер став ніби Росією, і всі ми тепер стали ніби росіянами», – сказав Кузьмін.

Напередодні міністерство освіти і науки Росії підтримало ідею «Громадської палати Криму» про включення у всеросійські шкільні підручники інформації про «Кримську весну». У Криму створено робочу групу, до якої увійшли вчені, вчителі історії, директори шкіл, представники Громадської палати. У січні в російському міносвіти обговорять питання включення в підручники розділу про «повернення Криму до складу Росії».

Джерело: Крым.Реалии