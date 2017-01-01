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    На «антикапіталістичних» протестах у Парижі затримали більше 100 осіб

    • Сьогодні, 13:40
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    Поліція Франції
    Фото: ТВ Центр
    Поліція Франції

    Після оголошення результатів виборів у столиці Франції відбулися «антикапіталістичні» акції протесту

    Після оголошення результатів виборів у Франції в Парижі пройшли «антикапіталістичні» акції протесту, під час яких правоохоронці затримали 141 людини. Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело в поліції.

    «Дев'ять людей помістили під варту за перешкоджання руху та участь у незаконному збіговисько, а також за насильство щодо працівників силових відомств і псування майна. Протестувальники розбили вікна школи і декількох автомобілів, в тому числі поліцейську машину», - йдеться в повідомленні.

    Під час акцій протесту відбулися сутички з поліцією. Протестувальники були одягнені, в основному, в чорне, і з закритим обличчям. Вони вигукували: «всі ненавидять поліцію» і кидали снаряди в правоохоронців. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

    Як повідомляв «Главком», у Парижі під час акцій протесту після перемоги на президентських виборах Еммануеля Макрона було затримано російську журналістку.

    Нагадаємо,  Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів.

    Представниця «Національного фронту» Ле Пен вже визнала поразку на виборах.

    Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

    Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

    Читайте також: «Про що говорив Макрон у першому зверненні до французів: повний текст промови»

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