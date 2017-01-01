На «Арені Львів» демонтують крісла з трибун через Євробачення

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За оренду крісел «Арена Львів» отримає 500 тис. грн.

Перша машина з кріслами вже поїхала до Києва

На стадіоні «Арена Львів» демонтують крісла з глядацьких трибун. Їх везуть до Києва для облаштування глядацьких трибун міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення».

Про це в суботу, 8 квітня, в.о. директора «Арени Львів» Євген Болкун розповів ZAXID.NET.

За словами Болкуна, йдеться про сім тисяч крісел, що становить 20% від загальної кількості місць на стадіоні. Перша машина з кріслами вже 8 квітня поїхала до Києва.

За оренду крісел «Арена Львів» отримає 500 тис. грн. Болкун запевнив, що до Львова крісла повернуть у 20-х числах травня.

Нагадаємо, Євробачення пройде в Києві з 9 по 13 травня в Національному експоцентрі України на Лівобережній.

«Арену Львів» відкрили 29 жовтня 2011 року. На стадіоні проходили матчі Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Після Євро-2012 стадіон довго не експлуатували. Через високу орендну плату «Карпати» відмовилися переїжджати на сучасний стадіон. Рідкісні матчі збірних України (2-5 на рік) не могли виправити ситуацію. Як підсумок, арена накопичила борги (зарплати співробітників, вода, електрика і так далі). У 2014-му «Шахтар» перебрався на «Арену».