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Вибухи на складі боєприпасів на Харківщині

Фахівці роблять усе, щоби до кінця дня остаточно ліквідувати два осередки тління, які залишилися на території військового арсеналу в Балаклії

Деталі «5 каналу» повідомив речник прес-центру Міністерства оборони Віталій Саранцев.

«Залишилося лише два осередки тління. Поодинокі вибухи тривають, але ми сподіваємося, що вже сьогодні нам вдасться повністю ці осередки ліквідувати. Щодо груп, які працюють власне на території міста, на прилеглій території, працюють 15 піротехнічних груп. Станом на ранок було вже обстежено і очищено п'ять із дев'яти таких умовних секторів, на які було поділене місто», - зазначив він.

Напередодні ж до Балаклії прибули експерти НАТО для розмінування території. Про це повідомила чільниця Харківської ОДА Юлія Світлична. Також вона зазначила, що електропостачання Балаклії буде повністю відновлене впродовж неділі, а газ обіцяють повернути до понеділка.

На території військового арсеналу в Балаклії Харківської обл. станом на 07:00 спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

Про це повідомила прес-служба ДержНС.

Місто досі відключене від газопостачання. Також, залишається закритим повітряний простір на відстані 40 км від місця події.

Для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони залучено 3 пожежні танки та інженерна машина розгородження (ІМР). Для підвозу води та заправки пожежних танків від ДержНС залучено 3 пожежні автоцистерни, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Балаклею Харківської обл. почали прибувати представники НАТО для розмінування військової бази.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Зазначимо, на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області станом на 21:00 суботи продовжують відбуватися поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.

25 березня було відновлено рух потягів до станції Балаклія.

Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.