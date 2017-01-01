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    На атомній електростанції у Франції стався вибух

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    АЕС &laquo;Фламанвіль&raquo;
    АЕС «Фламанвіль»

    Ризику викиду радіоактивних речовин немає

    У четвер, 9 лютого, на атомній електростанції на північному заході Франції стався вибух. Про це повідомила місцева преса.

    За її даними, інцидент стався близько 10:00 за місцевим часом (12:00 за київським часом) на АЕС «Фламанвіль».

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    Французькі ЗМІ повідомляють, що в результаті події можуть бути поранені.

    Згідно з повідомленнями, ризику викиду радіоактивних речовин немає.

    Як пише The Guardian, вибух стався в машинному відділенні, за межами зони розташування ядерних реакторів. Об 11:00 (13:00 кв) інцидент оголошено вичерпаним. Між тим, роботу одного з реакторів припинено. П'ятеро осіб постраждали від вдихання диму, але не отримали серйозних травм.

    «Це серйозна технічна подія, але не ядерна катастрофа», - заявив місцевий чиновник Олів'є Марміон (Olivier Marmion).

    АЕС перебуває в експлуатації з 1980 року.

    Джерело: Інтерфакс-Україна
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