На Банковій опрацьовують конкретну дату візиту Порошенка до США

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Орієнтовними числами візиту Петра Порошенка до США наразі є період з 21 по 23 лютого

Адміністрація президента України з американською адміністрацією опрацьовує конкретну дату візиту глави держави Петра Порошенка до США. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник голови АП Костянтин Єлісєєв.

«Я ще раз підтверджую, що ми наразі плануємо і опрацьовуємо з американською адміністрацією конкретні дати і строки візиту президента до Вашингтона», – сказав він.

Інформацію про конкретні строки такого візиту, за його словами, обов'язково буде оприлюднено.

Раніше у посольстві України в США повідомили, що орієнтовними числами візиту президента Петра Порошенка до США наразі є період з 21 по 23 лютого.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін неофіційно відвідав Ізраїль.