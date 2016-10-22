На Банковій пояснили, чому Мінські домовленості не працюють. Росія не готова…

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Фото: Хвиля Костянтин Єлісєєв

Ключовим для України на Донбасі є виконання дорожньої карти Мінських угод

Процес переговорів на різних рівнях в Нормандському форматі, як і остання зустріч на рівні дипломатичних радників на початку квітня у Мінську, продемонстрували, що в України, Франції і Німеччини є спільна позиція щодо змісту і наповнення дорожньої карти імплементації Мінських угод. Але є, м’яко кажучи, особливості російської сторони, яка поки що не готова сприйняти ту послідовність дій, яку пропонують всі інші. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«Логіка дій полягає в тому, що передусім має бути забезпечена безпекова складова і визначена чітка перспектива виведення російських військ та військової техніки, перед тим як переходити до вирішення ключових політичних аспектів», - зазначив він.

Одним з ключових досягнень зустрічей лідерів-країн Нормандського формату, каже чиновник, Україна вважає домовленість щодо початку роботи над дорожньою картою імплементації Мінських угод. За його словами, саме цей документ має чітко визначати послідовність виконання і відповідальність за невиконання положень Мінських домовленостей. І ключовим є виконання безпекових складових. «Одразу після саміту було дано доручення, передусім, міністрам закордонних справ за підтримки експертів та дипломатичних радників опрацювати зазначений документ. Робота над цим документом триває до цих пір», - визнав заступник глави Адміністрації глави держави.

За словами високопосадовця, і німці, і французи виходять з того, що українська сторона вже виконала частину своїх зобов’язань, що стосуються політичної складової. Тому м’яч на полі російської сторони, яка має погодитись на виконання своїх зобов’язань. «Першочергова умова – досягнення повного припинення вогню вздовж всієї лінії розмежування. Без цього ми не можемо жодним чином зрушитись до виконання інших пунктів Мінських домовленостей», - підкреслив Єлісєєв, визнаючи, що вже декілька разів оголошувався режим припинення вогню, але, на жаль, він не дотримувався.

Заступник глави Адміністрації президента також підкреслив важливість оцінок ситуації українських представників Спільного центру з контролю та координації, які працюють на Донбасі, а також доповідей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, «які чітко показують, що Росія і підтримувані нею бойовики весь час порушували цей режим».

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