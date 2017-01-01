На Банковій визнали: повністю заблокувати російські соцмережі не вдасться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Шимків

Зазначається, що головне – це створити бар’єр для входу в соціальну мережу

Заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків заявляє, що на 100% заблокувати російські соціальні мережі неможливо, проте необхідно створювати бар’єри для входу в мережу та зменшувати їх українську аудиторію, що обмежить можливість збору даних російськими спецслужбами.

Про це Шимків сказав під час круглого столу в «Українському інституті майбутнього» в Києві.

«Я думаю, що СБУ і РНБО значно більше можуть розказати про те, як сформовано батальйон «Сомалі», як використовувалося «ВКонтакте» для пропагування всіх подій, які відбувалися в Криму… СБУ мала досить багато документів, і це обговорювалося. Якщо говорити про соціальні мережі – ось ми маємо конкретний факт використання соціальних мереж з метою психоаналізу, психомоделювання», – зауважив він.

«Три місяці тому дійсно були різні наради, обговорювалося, що можна, що не можна. Я був приємно вражений тим, що указ з’явився. Щодо технологічності – ми повинні зрозуміти одну просту річ: дійсно, нічого на 100% заборонити неможливо, і це є факт, який всім відомий», – наголосив заступник глави АП.

Про те він зауважив, що головне – це створити бар’єр для входу в соціальну мережу. «Системи блокування існують на рівні url, дуже примітивно і просто, на рівні dns, теж дуже просто і примітивно… є питання аналізу трафіку – це вже складніше. Далі управління пакетами, коли розпочинається обговорення про пакетний аналіз, тут з'являються всі ці тези про мільйони і мільярди. Пакетний аналіз справді складний, але повірте, ми можемо сьогодні відсікти 60% аудиторії «ВКонтакте» за допомогою url, dns і управління трафіком», – заявив Шимків.

«Треба розуміти, що VPN і TOR прибирають багато ваших даних, зокрема геолокацію, і це обмежує можливість збору даних російськими спецслужбами, це є факт», – додав він.

Шимків зазначив, що вже сьогодні у соцмережі «ВКонтакте» спостерігається відтік користувачів.

«Для нас важливо зменшення обсягу аудиторії», – наголосив він.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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