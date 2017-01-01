На більшій території України сьогодні без опадів і до +25

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Погода на 4 травня 2017
У Києві мінлива хмарність, температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +22 градусів
Синоптики прогнозують на сьогодні, 4 травня, переважно хмарну з проясненнями погоду, в західних областях країни пройдуть дощі, місцями з грозами.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У західних областях вдень температура повітря буде коливатися від +18 до +22 градусів, у північних областях та в центрі - від +20 до +22 градусів, у східному регіоні - від +20 до +23 градусів, на півдні - від +20 до +25 градусів.
У Києві мінлива хмарність, температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +22 градусів.