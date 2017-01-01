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    На блокпостах Донеччини затримали чотирьох розшукуваних, серед них – підозрювані у вбивстві та шахрайстві

    • Сьогодні, 16:35
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    Затриманих підозрюють у скоєнні тяжких злочинів

    За наявними у правоохоронців базами даних троє із затриманих підозрюються у вчиненні шахрайства, спричиненні тяжких тілесних ушкоджень та незаконному наркообігу. Ще одна зі встановлених осіб два останніх роки перебувала у розшуку як безвісті зникла, повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області.

    Так, на контрольно-пропускному пункті «Новотроїцьке» було зупинено 66-річного мешканця Макіївки, який прямував у Волноваху для переоформлення пенсії. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік вже вісім років розшукується правоохоронцями за спричинення смертельних тілесних ушкоджень власній матері.

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    У 2009 році сварка між родичами закінчилася летально для жінки, а винний у її смерті став ховатися від органів слідства. При окупації Макіївки представниками незаконних збройних формувань доступ оперативників до місця вчинення злочину було закрито, а тому пошуки в рази ускладнювалися. Зловмисник, в свою чергу, каже, що був впевнений, що ніхто вже навіть не згадає про злочин, адже пройшло чимало часу.

    На блокпості у Костянтинівці затримали 29-річного мешканця, оголошеного восени минулого року міським судом у розшук за вчинення шахрайства відносно неповнолітнього. У 2016 році поліцейські зібрали достатню доказову базу його провини і спрямували кримінальне провадження, відкрите за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України, до суду. Обвинувачений на жодне судове слухання не з’явився.
    Поліцейські знайшли 28-річну жінку, яка у 2014 році через сварку з матір’ю виїхала до сусідньої держави, нікого не попередивши, тому родичка звернулася до поліції, але два роки потому вона повернулася в Україну.

    У Великоновосілці розшукали наркозлочинця.

    Всього у січні поточного року за наявними базами даних перевірено майже 65 тисяч осіб, розшукано 31 злочинця, затримано 5 учасників незаконних збройних формувань.

     

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    Національна поліція України Донецька область
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