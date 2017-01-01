На блокпосту в Краматорську стався напад на поліцейського

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Затримання нападника

Чоловік намагався позбутися наркотиків та чинив опір правоохоронцям

Сьогодні на Краматорському блокпосту під час перевірки документів жителя Костянтинівки стався напав на поліцейського.Порушник намагався позбутися наркотиків, які мав при собі. Правоохоронці застосували спецзасоби та затримали зловмисника.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

«Під час перевірки документів 24-річний водій легкового автомобіля, житель Костянтинівки, що повертався з Краматорська додому, почав поводитися неадекватно. Маючи при собі два пакети з порошкоподібною речовиною, він біля робочого модуля блокпосту намагався їх проковтнути. Коли співробітник Краматорського відділу поліції завадив цьому, чоловік напав на правоохоронця», - повідомляють у Нацполіції

Поліцейські, що несли службу на блокпосту, миттєво відреагували на напад та застосували до порушника спецзасоби та затримали його.

Наразі пакети із речовиною вилучено та будуть спрямовані на відповідну експертизу.

Подію зареєстровано, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 342 Кримінального кодексу України – «опір працівникові правоохоронного органу».

До слова, в Одесі затримали банду наркодилерів, причетну до скоєння низки злочинів.