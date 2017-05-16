На блокування російських сайтів треба рік-два і $1 млрд - експерт

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Блокування сайтів

За словами голови правління інтернет-асоціації, блокування можна буде обійти

Для повного блокування російських сайтів потрібно близько двох років і 1 млрд доларів США. Про це заявив голова правління інтернет-асоціації України Олександр Федієнко в ефірі Еспресо.TV.

«Якщо ми говоримо про поточний указ президента, його треба виконувати, коли він набуде чинності. Якщо ми говоримо про подальші дії, то треба рік-два і більше і десь в рамках держави $1 млрд», - заявив він.

За словами Федієнка, заблокувати сайти можливо.

«Швидше за все, ми будемо блокувати не сайти, а всю автономну систему, на якій знаходяться ці сайти і інші платформи, не перераховані в санкціях. Користувач в кінцевому результаті буде позбавлений не тільки доступу до таких мереж, як «ВКонтакте», а до інших платформ, які перебували в цій системі», - пояснив Федієнко.

Однак, за словами голови правління інтернет-асоціації, блокування можна буде обійти.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Крім того, Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Турчинов заявив, що рішення РНБО про санкції щодо Росії вже набуло чинності.

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