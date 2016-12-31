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    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП

    • Вчора, 11:33
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    Три смуги автотраси заблоковані через аварію

    На Бориспільській трасі зіштовхнулись 5 автомобілів - позашляховик та 4 легковики. Водій однієї автівки з місця пригоди втік.

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    Аварія сталась неподалік зупинки Мала Олександрівка, у напрямку Борисполя.

    Авто серйозно пошкоджені, розбиті 5 автомобілів. Постраждав водій Шевроле.

    «За попередніми даними, Рейндж Ровер зупинився в лівому ряду. Ззаду став водій Шевроле Авео. Хотів зробити зауваження. Протягом декількох секунд в Авео врезалися три автомобілі: невстановлений, який зник, Лексус і Деу Нексія», - повідомляе dtp.kiev.

    «Водій не був пристебнутий. Садна, забиті місця, після надання допомоги повернувся на місце ДТП», - повідомляють журналісти.

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    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП
    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП
    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП
    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП
    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП
    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП
    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП
    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП
    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП
    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП
    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП
    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП
    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП
    На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП

    На місці працюють 2 евакуатори. Три смуги автотраси заблоковані через аварію. Рух здійснюється лише по одній смузі. Заторів немає.

    Нагадаємо, на дорогах у трьох областях частково зняли обмеження руху транспорту.

    За даними ДСНС, 6 січня у зв’язку з погіршенням погодних умов було введено обмеження на рух автотранспортних засобівна автодорогах країни. Це стосувалося Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської областей.

    Як повідомлялося, в Україні розчищати автодороги виїхало 503 одиниці техніки.

    Нагадаємо, більше 70 населених пунктів знеструмлено в Україні.

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