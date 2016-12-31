На Бориспільській трасі сталася масштабна ДТП

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Три смуги автотраси заблоковані через аварію

На Бориспільській трасі зіштовхнулись 5 автомобілів - позашляховик та 4 легковики. Водій однієї автівки з місця пригоди втік.

Аварія сталась неподалік зупинки Мала Олександрівка, у напрямку Борисполя.

Авто серйозно пошкоджені, розбиті 5 автомобілів. Постраждав водій Шевроле.

«За попередніми даними, Рейндж Ровер зупинився в лівому ряду. Ззаду став водій Шевроле Авео. Хотів зробити зауваження. Протягом декількох секунд в Авео врезалися три автомобілі: невстановлений, який зник, Лексус і Деу Нексія», - повідомляе dtp.kiev.

«Водій не був пристебнутий. Садна, забиті місця, після надання допомоги повернувся на місце ДТП», - повідомляють журналісти.

На місці працюють 2 евакуатори. Три смуги автотраси заблоковані через аварію. Рух здійснюється лише по одній смузі. Заторів немає.

Нагадаємо, на дорогах у трьох областях частково зняли обмеження руху транспорту.

За даними ДСНС, 6 січня у зв’язку з погіршенням погодних умов було введено обмеження на рух автотранспортних засобівна автодорогах країни. Це стосувалося Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської областей.

Як повідомлялося, в Україні розчищати автодороги виїхало 503 одиниці техніки.

Нагадаємо, більше 70 населених пунктів знеструмлено в Україні.

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