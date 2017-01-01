На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж

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Фото: Станіслав Груздєв / «Главком» ДТП на Борщагівці

Удар був такої сили, що запчастини автомобіля розлетілися по дорозі

В ніч на неділю у Києві на Борщагівці сталася жахлива ДТП. Іномарка поблизу пішохідного переходу влетіла у бетонну електроопору, знісши її. Удар був такої сили, що запчастини автомобіля розлетілися по проїжджій частині.

Як повідомили «Главкому» поліцейські, які знаходились на місці ДТП, аварія сталася близько 4 ранку за адресою вулиця Гната Юри, 3. У результаті ДТП загиблих немає, двоє потерпілих, які знаходились в автомобілі, госпіталізовані до лікарні. Які травми отримали потерпілі, поки невідомо, проте на подушках безпеки автівки помітні сліди крові.

З пішоходів ніхто не постраждав.

На місці ДТП працює аварійна служба «Київміськсвітло».

Зазначимо, що буквально тиждень тому на Борщагівці за адресою вулиця Гната Юри, 1 сталася пожежа. Це по сусідству з будинком, біля якого сталася сьогодні ДТП. Тоді у пожежі ледь не постраждали маленькі діти.