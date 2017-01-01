  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж

    • Сьогодні, 10:37
    • Розсилка
    ДТП на&nbsp;Борщагівці
    Фото: Станіслав Груздєв / «Главком»
    ДТП на Борщагівці

    Удар був такої сили, що запчастини автомобіля розлетілися по дорозі

    В ніч на неділю у Києві на Борщагівці сталася жахлива ДТП. Іномарка поблизу пішохідного переходу влетіла у бетонну електроопору, знісши її. Удар був такої сили, що запчастини автомобіля розлетілися по проїжджій частині.

    Як повідомили «Главкому» поліцейські, які знаходились на місці ДТП, аварія сталася близько 4 ранку за адресою вулиця Гната Юри, 3. У результаті ДТП загиблих немає, двоє потерпілих, які знаходились в автомобілі, госпіталізовані до лікарні. Які травми отримали потерпілі, поки невідомо, проте на подушках безпеки автівки помітні сліди крові.

    З пішоходів ніхто не постраждав.

    На місці ДТП працює аварійна служба «Київміськсвітло».

    Зазначимо, що буквально тиждень тому на Борщагівці за адресою вулиця Гната Юри, 1 сталася пожежа. Це по сусідству з будинком, біля якого сталася сьогодні ДТП. Тоді у пожежі ледь не постраждали маленькі діти.

    1 з 27
    на весь екран згорнути
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    На Борщагівці у Києві сталася жахлива ДТП: автівка знесла електроопору. Фоторепортаж
    Фото: Станіслав Груздєв / «Главком»

    Читайте також
    ДТП Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ