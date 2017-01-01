На борту літака Львів-Стамбул шукали бомбу
- Сьогодні, 16:43
-
Розсилка
Більше двохсот пасажирів авіарейсу евакуйовані
Сьогодні, 2 червня, близько 13.20 у Залізничний відділ поліції надійшла інформація від працівника Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького про те, що пасажирка рейсу Львів-Стамбул, 54-річна киянка, під час посадки на рейс сказала, що «на літаку є бомба».
Зараз експерти-вибухотехніки спільно з працівниками аеропорту проводять обстеження літака, на місці працює слідчо-оперативна група та працівники інших служб, які задіюються у подібних випадках.
Екіпаж літака та більше сімдесяти пасажирів рейсу евакуйовані.
Про це повідомили в в прес-службі Львівського обласного управління поліції, де також запевнили: «Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження».