На борту літака Львів-Стамбул шукали бомбу

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Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Більше двохсот пасажирів авіарейсу евакуйовані

Сьогодні, 2 червня, близько 13.20 у Залізничний відділ поліції надійшла інформація від працівника Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького про те, що пасажирка рейсу Львів-Стамбул, 54-річна киянка, під час посадки на рейс сказала, що «на літаку є бомба».

Зараз експерти-вибухотехніки спільно з працівниками аеропорту проводять обстеження літака, на місці працює слідчо-оперативна група та працівники інших служб, які задіюються у подібних випадках.

Екіпаж літака та більше сімдесяти пасажирів рейсу евакуйовані.

Про це повідомили в в прес-службі Львівського обласного управління поліції, де також запевнили: «Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження».