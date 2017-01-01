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    На борту літака Львів-Стамбул шукали бомбу

    • Сьогодні, 16:43
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    Фото:&nbsp;Головне управління Національної поліції у Львівській області <div class="_3-8y"> <div class="_2wm9"> <div> <div></div> </div> </div> </div>
    Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

    Більше двохсот пасажирів авіарейсу евакуйовані

    Сьогодні, 2 червня, близько 13.20 у Залізничний відділ поліції надійшла інформація від працівника Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького про те, що пасажирка рейсу Львів-Стамбул, 54-річна киянка, під час посадки на рейс сказала, що «на літаку є бомба».

    Зараз експерти-вибухотехніки спільно з працівниками аеропорту проводять обстеження літака, на місці працює слідчо-оперативна група та працівники інших служб, які задіюються у подібних випадках.

    Екіпаж літака та більше сімдесяти пасажирів рейсу евакуйовані.

    Про це повідомили в в прес-службі Львівського обласного управління поліції, де також запевнили: «Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження».

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