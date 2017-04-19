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    На борту затонулого в Чорному морі судна було дев'ять українців

    • Сьогодні, 09:39
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    Судно &laquo;Герої Арсеналу&raquo;
    Судно «Герої Арсеналу»

    Сім членів екіпажу пропали без вісті

    На борту вантажного судна «Герої Арсеналу», який зазнав аварії в акваторії Чорного моря, знаходилися дев’ять українців.

    Всього на борту судна знаходилися 12 чоловік - двоє росіян, дев'ять українців і один громадянин Грузії.

    У російському МНС розповіли, що в район аварії направлено кілька рятувальних суден і авіація. Одного моряка вже вдалося врятувати, ще чотирьох готуються підняти на борт, повідомляє РИА Новости.

    «Стан піднятого на борт моряка дуже важкий, у нього сильне переохолодження. Температура води в протоці 7-8 градусів», - уточнив представник МНС Володимир Іванов.

    Операція ускладнюється складними погодними умовами - хвилювання моря становить до чотирьох балів, а пориви вітру досягають 20 метрів в секунду.

    У МНС відзначили, що сигнал SOS від суховантажу, який слідував під прапором Панами, отримали прикордонники, які й передали інформацію рятувальникам.

    Слідчий комітет РФ порушив за фактом події кримінальну справу.

    Суховантаж з зерном слідував з Ростовської області в Туреччину.

    Раніше повідомлялося, що екіпаж затонулого судна складався з двох громадян України, одного громадянина Грузії й дев'яти росіян.

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