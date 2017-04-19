На борту затонулого в Чорному морі судна було дев'ять українців

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Судно «Герої Арсеналу»

Сім членів екіпажу пропали без вісті

На борту вантажного судна «Герої Арсеналу», який зазнав аварії в акваторії Чорного моря, знаходилися дев’ять українців.

Всього на борту судна знаходилися 12 чоловік - двоє росіян, дев'ять українців і один громадянин Грузії.

У російському МНС розповіли, що в район аварії направлено кілька рятувальних суден і авіація. Одного моряка вже вдалося врятувати, ще чотирьох готуються підняти на борт, повідомляє РИА Новости.

«Стан піднятого на борт моряка дуже важкий, у нього сильне переохолодження. Температура води в протоці 7-8 градусів», - уточнив представник МНС Володимир Іванов.

Операція ускладнюється складними погодними умовами - хвилювання моря становить до чотирьох балів, а пориви вітру досягають 20 метрів в секунду.

У МНС відзначили, що сигнал SOS від суховантажу, який слідував під прапором Панами, отримали прикордонники, які й передали інформацію рятувальникам.

Слідчий комітет РФ порушив за фактом події кримінальну справу.

Суховантаж з зерном слідував з Ростовської області в Туреччину.

Раніше повідомлялося, що екіпаж затонулого судна складався з двох громадян України, одного громадянина Грузії й дев'яти росіян.