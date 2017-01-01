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    На британському аукціоні за $232 тис продали шубу з «Титаніка»

    • Сьогодні, 07:12
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    Шуба бортпровідниці пасажирського лайнера «Титанік»

    Власниці шуби вдалося врятуватися із затонулого корабля

    У Великій Британії на аукціон виставили шубу бортпровідниці першого класу пасажирського лайнера «Титанік» Мейбл Беннет, яка вижила після трагедії.

    Спочатку за шубу організатори хотіли виручити 80 тисяч фунтів – це близько $102,5 тис. Однак у підсумку її продали майже в два рази дорожче – за 181 тисячу фунтів ($232 тис.).

    Шубу придбав британський колекціонер. За словами аукціоніста Ендрю Олдріджа, даний лот став одним із найважливіших, проданих протягом кількох останніх років.

    Шуба також має дивовижну історію порятунку, як і її хазяйка. Під час аварії лайнера Беннет схопила шубу, щоб захиститися від холоду північної Атлантики, і накинути поверх нічної сорочки. Пізніше її підібрала рятувальна шлюпка. Під час катастрофи «Титаніка» Мейбл Беннет вижила, а померла аж у 1974 році, у віці 96 років.

    «Моя тітка передала мені шубу в 1960 році», – йдеться в листі, доданому до проданого лоту. Ця ж шуба була на бортпровідниці вже на судна Red Star Line SS Lapland, яке доставило вцілілих пасажирів «Титаніка» у Велику Британію.

    До продажу на аукціоні шуба демонструвалася в музеї США.

    Нагадаємо, нещодавно в Україні продали пам'ятник Леніну. Ілліч пішов з молотка за 253 тисячі гривень.

    Джерело: 5 канал

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