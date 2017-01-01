На будівництві «Брами Європи» розтратили 150 мільйонів?

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ukrrailways.com Бескидський тунель

Під час спорудження Бескидського залізничного тунелю в Карпатах, який ще називають «Брамою Європи», виявлено зловживань на 150 мільйонів гривень

Як стало відомо з ухвали Соломянського суду Києва, Національне антикорупційне бюро розслідує відповідне кримінальне провадження з 31 березня 2017 року.

Під підозрою опинився колишній виконуючий обов`язки начальника філії «Центру управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця». У змові з колегами, він у 2015 році уклав з «Коростенським заводом залізобетонних шпал» фінансово-господарські правочини в інтересах «Корпорація КРТ», «Арго», «НВФ Колія» та «Промбудколія» всупереч закону про держзакупівлі. Незаконні витрати в інтересах цих компаній склали 152 млн гривень. При цьому «понад 26 млн гривень безповоротно вибуло з активів «Укрзалізниці», оскільки їх предметом була закупівля метизної продукції за цінами, які більше ніж на 30% вищі від ринкових», зазначено у матеріалах кримінального провадження.

Підозрюваному продовжено строк тримання під домашнім арештом до 1 липня 2017 року, заборонено залишати місце проживання вночі, не дозволено залишати місто Львів без санкції детектива чи прокурора; він має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, службовими особами Філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Укрзалізниця», ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», ПрАТ «Гніванський завод спец залізобетону», «Корпорація КРТ», «Арго», «НВФ Колія» та «Промбудколія».

Як раніше повідомляв керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун, рух потягів через Бескидський тунель розпочнеться до літа 2018 року. «Саме будівництво закінчимо у листопаді 2017-го, після чого будемо облаштовувати підходи до нового тунелю, вкладати колії, монтувати мережі енергозабезпечення освітлення, сигналізації та зв’язку», писав він у Facebook.

Бескидський тунель – другий за довжиною (після Лутугинського) залізничний тунель в Україні. Розташований в Карпатах на Бескидському перевалі. Належить до 5-го Пан'європейського транспортного коридору (Італія — Словенія — Угорщина — Словаччина — Україна — Росія).

Загальна вартість проекту з будівництва туннелю — 2,2 млрд грн з ПДВ. Роботи з будівництва розпочато 29 жовтня 2013 року. Довжина тунелю 1764 метрів. Тунель буде двоколійним.