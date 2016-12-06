На Буковині хлопчика-переселенця шукали два дні: знайшли втопленим у річці

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26 лютого близько обіду тіло хлопчика без ознак життя було виявлено у річці Глиниці та піднято з води на поверхню

Хлопчик-переселенець з Драчинців втопився у річці на Буковині. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила лікар та громадська активістка Іванна Герасимчук. За її словами, хлопчика знайшли вже мертвим.

«На жаль, дитину вже знайшли мертвою. Втопилась в річці недалеко від дому»,- написала Герасимчук.

Пізніше інформацію підтвердила сестра хлопчика на своїй сторінці в одній з соцмереж. За її словами, він провалився під лід.

Як повідомили в прес-службі управління ДСНС в Чернівецькій області, на місце події було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини № 9 міста Кіцманя та працівників поліції. Для пошуку зниклого було створено пошукові групи з рятувальників та правоохоронців, які обстежували місцевість.

Одночасно з цим, до проведення робіт додатково було залучено кінологічну службу поліції, а в приміщенні місцевої школи організували штаб з пошуку хлопчика.

У перший день пошуку рятувальники та працівники поліції хлопчика не знайшли, тому наступного дня пошукові роботи було продовжено.

26 лютого близько обіду тіло хлопчика без ознак життя було виявлено у р. Глиниці та піднято з води на поверхню. Від Управління ДСНС України у Чернівецькій області до пошукових робіт залучалося 46 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. У ході робіт рятувальниками та правоохоронцями було обстежено близько 16-17 км території.

Наразі тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу в міста Чернівці для встановлення остаточної причини смерті.

Джерело: depo.ua