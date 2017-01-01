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    На Буковині СБУ вилучила з тіньового обігу 10 тонн спирту

    • Сьогодні, 05:55
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    Правоохоронці виявили десять пластикових ємностей, в кожній з яких знаходилось по одній тонні спирту

    Вантажівку та мікроавтобус, що перевозили велику партію спирту вартістю понад один мільйон гривень без супровідних документів, затримали на Буковині співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прикордонниками.

    Правоохоронці зупинили автомобілі, що рухались зі сторони кордону, в одному з сіл Сокирянського району Чернівецької області. Під час огляду машин оперативники спецслужби, які документували незаконну поставку, виявили десять пластикових ємностей, в кожній з яких знаходилось по одній тонні спирту.

    Відкрито два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження спирту та організаторів відправлення.

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    На Буковині СБУ вилучила з тіньового обігу 10 тонн спирту
    На Буковині СБУ вилучила з тіньового обігу 10 тонн спирту
    На Буковині СБУ вилучила з тіньового обігу 10 тонн спирту
    На Буковині СБУ вилучила з тіньового обігу 10 тонн спирту

    СБУ
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