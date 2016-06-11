На Буковині водії автівок з іноземною реєстрацією заблокували міжнародну трасу

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Фото: Чернівці Таймс

Сьогодні о 10:00 розпочалась акція блокування автошляху Чeрнівці – Порубнe

Сьогодні, 22 лютого, розпочалась акція блокування автошляху Чернівці – Порубне. В акції бере участь близько 50 осіб та 20 автомобілів, пише місцеве видання «Погляд».

У населеному пункті Стерче, розташованому приблизно за два кілометри від пункту пропуску «Порубне», люди активно рухаються по пішохідному переходу, тим самим блокуючи рух автотранспорту. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону

Акція протесту спрямована на привернення уваги органів державної влади до проблем власників автомобілів з іноземною реєстрацією.

Прикордонники Чернівецького загону звертаються до подорожуючих з проханням врахувати цю інформацію під час планування поїздки, утриматись від перетину державного кордону через пункт пропуску «Порубне» чи обрати інший маршрут руху.