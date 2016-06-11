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    На Буковині водії автівок з іноземною реєстрацією заблокували міжнародну трасу

    • Сьогодні, 12:25
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    Фото: Чернівці Таймс

    Сьогодні о 10:00 розпочалась акція блокування автошляху Чeрнівці – Порубнe

    Сьогодні, 22 лютого, розпочалась акція блокування автошляху Чернівці – Порубне. В акції бере участь близько 50 осіб та 20 автомобілів, пише місцеве видання «Погляд».

    У населеному пункті Стерче, розташованому приблизно за два кілометри від пункту пропуску «Порубне», люди активно рухаються по пішохідному переходу, тим самим блокуючи рух автотранспорту. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону

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    Акція протесту спрямована на привернення уваги органів державної влади до проблем власників автомобілів з іноземною реєстрацією.

    Прикордонники Чернівецького загону звертаються до подорожуючих з проханням врахувати цю інформацію під час планування поїздки, утриматись від перетину державного кордону через пункт пропуску «Порубне» чи обрати інший маршрут руху.

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