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    На Буковині затримали на хабарі головлікаря однієї з лікарень

    • Сьогодні, 06:35
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    У Чернівецькій області співробітники Нацполіції затримали на хабарі головного лікаря
    Фото управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Нацполіції
    У Чернівецькій області співробітники Нацполіції затримали на хабарі головного лікаря

    За працевлаштування в лікарні посадовці установи вимагали 300 доларів США

    У Чернівецькій області співробітники Нацполіції затримали на хабарі головного лікаря та його колегу з однієї з клінічних установ.

    Правоохоронці встановили, що за позитивне рішення питання щодо працевлаштування в лікарні посадовці установи вимагали 300 доларів США неправомірної вигоди, повідомляє «Буковинська правда».

    Оперативники Управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Нацполіції затримали «на гарячому» працівників медичного закладу.

    Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками лікарні.

    Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу фігурантам справи.

    Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років, з конфіскацією майна.

    США
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