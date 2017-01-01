На Буковині затримали на хабарі головлікаря однієї з лікарень
- Сьогодні, 06:35
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За працевлаштування в лікарні посадовці установи вимагали 300 доларів США
У Чернівецькій області співробітники Нацполіції затримали на хабарі головного лікаря та його колегу з однієї з клінічних установ.
Правоохоронці встановили, що за позитивне рішення питання щодо працевлаштування в лікарні посадовці установи вимагали 300 доларів США неправомірної вигоди, повідомляє «Буковинська правда».
Оперативники Управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Нацполіції затримали «на гарячому» працівників медичного закладу.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками лікарні.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу фігурантам справи.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років, з конфіскацією майна.