На Буковині затримали на хабарі головлікаря однієї з лікарень

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Фото управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Нацполіції У Чернівецькій області співробітники Нацполіції затримали на хабарі головного лікаря

За працевлаштування в лікарні посадовці установи вимагали 300 доларів США

У Чернівецькій області співробітники Нацполіції затримали на хабарі головного лікаря та його колегу з однієї з клінічних установ.

Правоохоронці встановили, що за позитивне рішення питання щодо працевлаштування в лікарні посадовці установи вимагали 300 доларів США неправомірної вигоди, повідомляє «Буковинська правда».

Оперативники Управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Нацполіції затримали «на гарячому» працівників медичного закладу.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками лікарні.



Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу фігурантам справи.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років, з конфіскацією майна.