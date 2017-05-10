На час військових навчань РФ США розмістять у Балтиці протиракетні системи – The Washington Post

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США ретельно слідкуватимуть за російськими військовими навчаннями

США вживуть заходів, щоб пильніше спостерігати за російською армією в районі Балтійського моря, перед великими навчаннями, які проведе Москва, пише The Washington Post.

«Представники міністерства оборони США повідомили, що воно поліпшить свої можливості в області нагляду, зокрема, шляхом відправлення кораблів у Балтійське море і патрулювання повітряного простору на час російських навчань, які пройдуть у вересні. Сполучені Штати можуть тимчасово розмістити в регіоні протиракетні батареї Patriot», - йдеться в статті.

Видання також зазначає, що, за словами американських військових, в ході російських навчань, відомих, як «Захід», будуть продемонстровані деякі з російських новітніх і найсучасніших озброєнь, що дасть США можливість зібрати свіжі дані розвідки, - передають автори. - Вони сказали, що Росія може використовувати навчання для поновлення своєї військової техніки в регіоні, залишивши там деякі з просунутих систем після того, як навчання закінчаться.

«Міністр оборони США Джим Меттіс сказав репортерам в середу, що участь США в зміцненні балтійської протиповітряної оборони буде обговорюватися в Брюсселі на майбутніх нарадах НАТО», - йдеться у статті. «Ми розмістимо там всі необхідні [захисні] кошти», - сказав Меттіс під час відвідин латвійський тренувального майданчика, на якій розміщена бойова група НАТО, очолювана представниками Німеччини.