На Черкащині дозволили рух вантажного транспорту

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Проїзд дозволили по трьом автодорогам області

Тимчасове обмеження руху великогабаритного транспорту, яке було введене вранці 6 лютого у Черкаській області у зв’язку з негодою на автодорогах загального користування, наразі знято. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

Зокрема, обмеження були на автодорогах: М-05 Київ – Одеса (км 143 + 028 – км 274 + 360); Н-01Київ – Знам’янка (км 123 + 850 – км 241 + 622); Н- 08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через м. Кременчук) (км 81+300 – км 169+117).

Тимчасове обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту було введено з 10:30 ранку 6 лютого у зв’язку з різким погіршенням погодних умов.

Нагадаємо, ще вчора через негоду рух транспорту був обмежений у Черкаській, Закарпатській, Хмельницькій та Київській областях.

У Києві з 07:00 до 10:00 7 лютого ввели обмеження руху великовагових транспортних засобів з метою попередження виникнення аварійних ситуацій.

У той же час у Житомирській області відновлено рух вантажівок на дорогах державного значення М-06 Київ-Чоп та М-07 Київ-Ковель-Ягодин.

Нагадаємо, 7 лютого в більшості регіонів України очікуються опади.Найхолодніше буде на сході - до -14°.