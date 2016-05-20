На Черкащині перекинувся автобус: одна людина у важкому стані

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Фото: ДСНС Автобус, що перекинувся на Черкащині

Загалом у ДТП постраждали п’ять пасажирів

2 червня близько 20-ї години в селі Іваньки Маньківського району Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса, в якому перебували 10 осіб. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій, повідомляє «Главком».

Внаслідок ДТП п’ять пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до Маньківської центральної районної лікарні. Один із потерпілих знаходиться у важкому стані.

На місце ДТП працювали рятувальники Маньківської пожежно-рятувальної частини, а також поліція та дві бригади швидкої медичної допомоги. Рятувальники відключили автомобільну акумуляторну батарею та відвели загрозу розливу пального.

Автобус виконував рейс Черкаси – Умань.

Нагадаємо, 31 травня на столичній Борщагівці зіткнулося два пасажирських автобуси.