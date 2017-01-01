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    На Черкащині перевернулася цистерна з аміачною водою

    • Сьогодні, 17:27
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    <p>Внаслідок події ніхто не постраждав.</p>
    Фото: Politeka

    Внаслідок події ніхто не постраждав.

    Загрози населеним пунктам немає

    Сьогодні, 19 квітня,  на Черкащині внаслідок ДТП перекинулася 10-тонна цистерна і стався розлив аміачної води. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник начальника Управління ДержНС у Черкаській області Костянтин Проценко, передає «Главком».

    «19 квітня о 13:15 на лінію екстреного зв‘язку «101» Шполянської пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду внаслідок якої на трасі «Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань», в районі села Станіславчик, стався розлив аміачної води", - написав Проценко.

    За його словами, вантажний автомобіль “КАМАЗ”, який прямував до Умані, перевозив на причепі 10 тонн аміачної води.

    Черговий караул шполянської пожежно-рятувальної частини змив аміачну воду з автошляху та розчинив її до безпечної концентрації.

    За даними ДержНС у Черкаській області загрози навколишньому середовищу та найближчим населеним пунктам немає.

    Внаслідок події ніхто не постраждав.

    ДТП дороги Черкащина
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