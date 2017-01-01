На Черкащині перевернулася цистерна з аміачною водою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Politeka Внаслідок події ніхто не постраждав.

Загрози населеним пунктам немає

Сьогодні, 19 квітня, на Черкащині внаслідок ДТП перекинулася 10-тонна цистерна і стався розлив аміачної води. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник начальника Управління ДержНС у Черкаській області Костянтин Проценко, передає «Главком».

«19 квітня о 13:15 на лінію екстреного зв‘язку «101» Шполянської пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду внаслідок якої на трасі «Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань», в районі села Станіславчик, стався розлив аміачної води", - написав Проценко.

За його словами, вантажний автомобіль “КАМАЗ”, який прямував до Умані, перевозив на причепі 10 тонн аміачної води.

Черговий караул шполянської пожежно-рятувальної частини змив аміачну воду з автошляху та розчинив її до безпечної концентрації.

За даними ДержНС у Черкаській області загрози навколишньому середовищу та найближчим населеним пунктам немає.

Внаслідок події ніхто не постраждав.