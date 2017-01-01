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    На Черкащині поліцейські застрелили зловмисника під час спецоперації

    • Сьогодні, 15:28
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    У Нацполіції згодом обіцяють обнародувати деталі спецоперації

    На Черкащині поліція Київської області та спецпідрозділ КОРД провели спецоперацію проти розбійників, один із них відкрив вогонь по поліцейських і був знешкоджений.

    Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Twitter.

    «Спецоперація поліції та КОРД проти розбійників на Черкащині: один з них відкрив вогонь у поліцейського і був знешкоджений», - зазначив він.

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    На Черкащині поліцейські застрелили зловмисника під час спецоперації
    На Черкащині поліцейські застрелили зловмисника під час спецоперації
    На Черкащині поліцейські застрелили зловмисника під час спецоперації
    На Черкащині поліцейські застрелили зловмисника під час спецоперації
    На Черкащині поліцейські застрелили зловмисника під час спецоперації

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