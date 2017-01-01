На Черкащині поліцейські застрелили зловмисника під час спецоперації
- Сьогодні, 15:28
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У Нацполіції згодом обіцяють обнародувати деталі спецоперації
На Черкащині поліція Київської області та спецпідрозділ КОРД провели спецоперацію проти розбійників, один із них відкрив вогонь по поліцейських і був знешкоджений.
Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Twitter.
«Спецоперація поліції та КОРД проти розбійників на Черкащині: один з них відкрив вогонь у поліцейського і був знешкоджений», - зазначив він.
Водночас на своїй сторінці у Facebook Шевченко пообіцяв оприлюднити деталі спецоперації пізніше.
«Деталі цієї цієї спецоперації Головного управління Національної поліції в Київській області за участю КОРД ... будуть згодом. Але висновок один можна зробити вже: стріляти по поліцейських - прямий шлях туди, звідки можна не повернутися. Перевірено одним із цих зухвалих розбійників», - зазначив він.