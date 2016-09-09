На Черкащині з рейок зійшов зерновоз: 10 пасажирських потягів затримуються

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Орієнтовний час затримки поїздів може становити до трьох годин

На станції «Кам’янка» (Черкаська область) через сходження вагонів, що допустив Кам’янський елеватор, затримується 10 пасажирських поїздів. Орієнтовний час затримки поїздів може становити до трьох годин. Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Так, сьогодні, 26 січня, о 4:25 на станції «Кам’янка» з під’їзної колії ТОВ «АДМ Кам’янський елеватор» десять зерновозів (сім порожніх і три навантажених зерном) самовільно зрушили з місця.

Внаслідок події сім вагонів зійшли з рейок, пошкодили контактні опори, разом із жорстким поперечним з’єднанням та перекрили головні колії.

«Станом на 8 ранку поїзди пропускають по третій колії за допомогою тепловозної тяги. Через цю пригоду затримуються 10 пасажирських поїздів: №110 «Львів – Херсон», №120 «Львів – Кривий Ріг», №732 «Київ – Запоріжжя», №776 «Київ – Харків», №70 «Львів – Маріуполь», №11 «Новоолексіївка – Київ», №137 «Одеса – Черкаси», №73 «Кривий Ріг – Москва», №739 «Кривий Ріг – Київ» та №733 «Запоріжжя – Київ», – повідомили в «Укрзалізниці».

Орієнтовний час затримки поїздів – до трьох годин. Оголошення на вокзалах попереджають пасажирів про затримки поїздів.

Наслідки сходу залізничники наразі ліквідовують за допомогою відновлювальних поїздів зі станцій «Ім. Шевченка» та «Знам’янка». На відновленні контактної мережі працюють 36 електриків, а також фахівці безпеки руху, автоматики та зв’язку, будівельники, водії та ін.