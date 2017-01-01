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    На Чернігівщині вночі згорів ринок

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    Ніжинський ринок після пожежі
    Ніжинський ринок після пожежі

    Вогнем було охоплено майже 400 кв. м території ринку

    У вівторок, 28 березня, пізно увечері сталася пожежа на території «Комунального ринку» у Ніжині Чернігівської області. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» у Ніжинському районі о 23:33, повідомляє прес-служба Управління ДСНС у Чернігівській області.

    Охоронець помітив вогонь всередині торгових споруд та негайно повідомив про це рятувальників.

    На момент прибуття вогнеборців вогнем було охоплено майже 400 кв. м території.

    Враховуючи складність ситуації та загрозу поширення вогню на сусідні ряди торговельних місць до місця події були залучені додаткові сили та засоби, зокрема підрозділи двох військових частин.

    Загалом до гасіння пожежі були залучені 20 чоловік особового складу та 6 одиниць спеціальної техніки.

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    На Чернігівщині вночі згорів ринок
    На Чернігівщині вночі згорів ринок
    На Чернігівщині вночі згорів ринок
    На Чернігівщині вночі згорів ринок
    На Чернігівщині вночі згорів ринок

    О 00:23 пожежа була локалізована, а о 02:31 — ліквідована.

    Травмованих та постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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