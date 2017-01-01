На Чернігівщині затримали двох торговців боєприпасами

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Частину боєприпасів чоловіки привезли з району проведення АТО

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали у Прилуках на Чернігівщині двох торговців боєприпасами.

Правоохоронці встановили, що частину засобів ураження спільники привезли з району проведення антитерористичної операції, іншу знайшли під час незаконних розкопок у місцях бойових дій періоду Другої світової війни.

Оперативники спецслужби затримали одного із зловмисників згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час продажу сотні патронів калібру 7,62 мм.

Під час обшуків у місцях проживання торгівців, співробітники СБ України вилучили дві гранати Ф-1 із запалами, майже три кілограми артилерійського та балістичного пороху, понад вісімсот набоїв різного калібру, зокрема до автомату Калашникова, крупнокаліберного кулемету, пістолетів Макарова та ТТ, велику кількість холодної зброї.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.