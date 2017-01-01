На честь Клінтон в США назвали сорт віскі

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Гілларі Клінтон

Виробники віскі планували таким чином відсвяткувати обрання Клінтон президентом США

Спиртогорілчаний завод в окрузі Колумбія назвав один із сортів свого віскі на честь екс-держсекретаря США Гілларі Клінтон.

Про це повідомляє People.

Сорт напою назвали «Житня Родем». Як відомо, Родем - це дівоче прізвище політика.

«Це повага до жінок в історії і повага жінкам у повсякденному житті», - сказала одна з власників компанії Піа Карузоне.

5% від продажу кожної пляшки буде передано організації, яка підтримує демократичних кандидатів-жінок, котрі намагаються відстояти право жінки на аборт.

Повідомляється, що назвавши напій на честь Клінтон, виробники хотіли відсвяткувати обрання її президентом США.

Проте, незважаючи на перемогу Дональда Трампа, віскі все одно назвали на честь Гілларі.

«Главком» раніше повідомляв, що колишній державний секретар і екс-кандидатка в президенти США Гілларі Клінтон готова «пролити світло на те, що відбувається» в США.

Джерело: Еспресо ТВ