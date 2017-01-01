На четвертому році війни бойовики відібрали донецьку філію телекомпанії Ахметова

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23 січня 2017 року бойовики опломбували обладнання та змусили персонал залишити приміщення

Телекомунікаційна група Vega, що входить в телекомунікаційний напрям групи СКМ, яка належить Рінату Ахметову, втратила можливість управління обладнанням на неконтрольованій території Донецької області лише зараз, через три роки війни та окупації Донецька.

Про це повідомляється на сайті оператора.

«23 січня 2017 в офіс компанії Vega (ПРАТ Фарлеп-Інвест) в Донецьку увійшли невідомі озброєні люди. Вони опломбували обладнання та змусили персонал залишити приміщення. Телеком-оператор технічно не може керувати своїми активами та інформацією на непідконтрольній території», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим компанія Vega звернулася до правоохоронних органів.

Телекомунікаційна група Vega володіє мережами з національним покриттям і представлена на українському ринку фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до мережі Інтернет і передачі даних. Vega надає послуги зв'язку в 65 населених пунктах 23 областей України.

Нагадаємо, Нацрада влаштує телеканалу Ахметова позапланову перевірку. Відповідне рішення Нацрада ухвалила 27 грудня 2016 року у зв’язку з трансляцією серіалу «Старша сестра», який не мав прокатного посвідчення.

Відомо, що у квітні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла попередження телеканалу «Україна» за підсумками позапланової перевірки, яка проводилася у зв'язку з трансляцією телеканалом серіалу «Не зарікайся», в 66-й серії якого було «позитивно зображено бойовиків Донбасу».