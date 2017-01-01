На четвертому році війни Укроборонпром припинив співпрацю з російською компанією «Волга-Днепр»

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Україна співпрацювала з російською компанією на замовлення країн-членів НАТО

В Укроборонпромі заявили, що повністю припинили співпрацю з російською авіакомпанією «Волга-Днепр».

Про це заявив заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Денис Гурок під час брифінгу на заводі «Антонов».

«Україна повністю припинила співпрацю з російською компанією «Волга-Днепр» в галузі авіаційний перевезень. Перевезення на замовлення країн НАТО Україна виконує самостійно»,- заявив Гурок.

Тривалий час Україна співпрацювала з російською компанією «Волга-Днепр» на замовлення країн-членів НАТО в галузі авіаційних перевезень.

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