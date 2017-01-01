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    На четвертому році війни Укроборонпром припинив співпрацю з російською компанією «Волга-Днепр»

    • Сьогодні, 19:59
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    Україна співпрацювала з російською компанією на замовлення країн-членів НАТО

    В Укроборонпромі заявили, що повністю припинили співпрацю з російською авіакомпанією «Волга-Днепр».

    Про це заявив заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Денис Гурок під час брифінгу на заводі «Антонов».

    «Україна повністю припинила співпрацю з російською компанією «Волга-Днепр» в галузі авіаційний перевезень. Перевезення на замовлення країн НАТО Україна виконує самостійно»,- заявив Гурок.

    Тривалий час Україна співпрацювала з російською компанією «Волга-Днепр» на замовлення країн-членів НАТО в галузі авіаційних перевезень.

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