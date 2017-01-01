На члена НАЗК склали адмінпротоколи через порушення антикорупційного законодавства

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Руслан Радецький

Протокол склали працівники департаменту захисту економіки Нацполіції за погодженням з ГПУ

У Національній поліції заявляють, що на члена Національного агентства з питань запобігання корупції склали адміністративні протоколи через порушення норм антикорупційного законодавства.

Як повідомляє прес-служба відомства, протокол склали працівники департаменту захисту економіки Національної поліції за погодженням з Генпрокуратурою.

За даними поліції, один із керівників НАЗК порушив вимоги статті 28 (запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) закону про запобігання корупції, а саме він не повідомив про наявний у нього реальний конфлікт інтересів під час розгляду листа ГПУ та в подальшому погодив проект рішення про відмову у повній перевірці декларацій одного з суддів Печерського районного суду Києва за 2015, 2016 роки.

«Як встановили правоохоронці,саме цей суддя розглядав адміністративну справу та виніс стосовно члена НАЗК за участю його захисника рішення, якимйого було визнано невинуватим», – йдеться у повідомленні.

У поліції не уточнюють прізвища члена НАЗК.

25 квітня агентство «Українські новини» з посиланням на джерело повідомило, що заступник голови НАЗК Руслан Радецький міг вплинути на відтермінування початку перевірки судді Печерського районного суду Києва Христини Тарасюк, яка у лютому ухвалила рішення про невинуватість Радецького у справі про ймовірне його кермування автомобілем у нетверезому стані.

Згодом Радецький спростував інформацію про те, що міг якось перешкодити початку перевірки декларації судді Христини Тарасюк. За його словами, справу про кермування закрили, бо там не було складу адміністративного порушення.

Сьогодні Радецький заявив, що поліція сфабрикувала проти нього справу про конфлікт інтересів.