На Чонгарі відкриють телевізійну вежу

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Вежа забезпечить трансляцію українських мовників у південних районах Хнерсонщини та в окуупованому Криму

Сьогодні відбудеться відкриття телекомунікаційної вежі у селі Чонгар, яка забезпечить трансляцію українських мовників у південних районах області та АР Крим до її південного узбережжя.

Про це повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.

«17 березня відбудеться робоча поїздка міністра інформаційної політики України Юрія Стеця, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша, голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка та голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва до Генічеського району», - йдеться у повідомленні.

В рамках поїздки відбудеться відкриття телекомунікаційної вежі у селі Чонгар, яка забезпечить трансляцію українських мовників у південних районах області та АР Крим до її південного узбережжя.

Після цього делегація відвідає КПВВ «Чонгар», де спільно з представниками прикордонної і митної служб огляне прилеглі території, «сервісну зону» та КПВВ.

25 січня член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський повідомив про закінчення монтажу телевежі. Термін її будівництва склав близько двох місяців, ще дев'ять місяців зайняли роботи щодо прорахунку і міжнародної координації радіочастот, відведення земельної ділянки, проведення конкурсу на радіочастоти.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 27 грудня 2016 року видала ліцензії чотирьом радіостанціям, які зможуть вести мовлення на Крим. Ними стали Українське радіо (суспільне мовлення), місцева херсонська радіостанція, кримськотатарське радіо «Meydan», «Радіо кримських громад».

Ліцензію для мовлення Радіо Крим.Реаліі в FM-діапазоні на частоті 105.9 на територію Криму отримала громадська організація «Радіо кримських громад».

Мовлення в FM-діапазоні охопить Джанкойський і Красноперекопський райони, частково - Сімферопольський район Криму.

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