На «Чонгарі» зменшилися автомобільні черги

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Контрольний пункт «Чонгар»

Загалом, прикордонники фіксують зниження пасажиро-транспортного потоку через адмінкордон порівняно з минулим і позаминулим роком

У неділю, 4 червня, біля контрольного пункту «Чонгар» на адмінкордоні з анексованим Кримом фіксують зменшення автомобільних черг.

Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на прес-секретаря Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби України Максима Сороку.

За його словами, зранку у черзі налічувалося близько 40 автомобілів, до полудня біля КПВВ у чергі очікували 25 авто.

«Ми фіксуємо зниження пасажиро-транспортного потоку через адмінкордон порівняно з минулим і позаминулим роком», - зазначив Сорока.

У свою чергу помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов повідомив, що в районі контрольних пунктів «Каланчак» та «Чаплинка» черг наразі немає.

Нагадаємо, станом на 2 червня на українському контрольному пункті в'їзду-виїзду «Чонгар», що на адмінмежі з окупованим Кримом, через дії російських служб на своєму пункті пропуску, утворилася черга з близько 80 автівок, що прямують з материкової України до Криму.