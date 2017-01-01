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    На «Чонгарі» зменшилися автомобільні черги

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    Контрольний пункт &laquo;Чонгар&raquo;
    Контрольний пункт «Чонгар»

    Загалом, прикордонники фіксують зниження пасажиро-транспортного потоку через адмінкордон порівняно з минулим і позаминулим роком

    У неділю, 4 червня, біля контрольного пункту «Чонгар» на адмінкордоні з анексованим Кримом фіксують зменшення автомобільних черг.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на прес-секретаря Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби України Максима Сороку. 

    За його словами, зранку у черзі налічувалося близько 40 автомобілів, до полудня біля КПВВ у чергі очікували 25 авто. 

    «Ми фіксуємо зниження пасажиро-транспортного потоку через адмінкордон порівняно з минулим і позаминулим роком», - зазначив Сорока. 

    У свою чергу помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов повідомив, що в районі контрольних пунктів «Каланчак» та «Чаплинка» черг наразі немає.

    Нагадаємо, станом на 2 червня на українському контрольному пункті в'їзду-виїзду «Чонгар», що на адмінмежі з окупованим Кримом, через дії російських служб на своєму пункті пропуску, утворилася черга з близько 80 автівок, що прямують з материкової України до Криму.

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