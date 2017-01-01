На дитячому майданчику у Запоріжжі знайшли гранату

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Правоохоронці будуть з’ясовувати, як бойовий снаряд опинився у громадському місці

Вибуховий пристрій вилучили і направили на експертизу

Сьогодні близько 4:00 ранку на дитячому майданчику школи №51 у Хортицькому районі Запоріжжя знайшли гранату.

Про це повідомила прес-офіцер патрульної служби міста Юлія Шеймухова.

Патрульні, що прибули на місце події, охопили територію та викликали спеціалістів Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, які вилучили гранату та направили її на експертизу.

Як повідомляє УНН, знайдений вибухонебезпечний предмет виявився бойовою гранатою РГД-5 із запалом.

Наразі правоохоронцям доведеться з'ясувати, яким чином бойовий снаряд опинився у громадському місці, та ще й на дитячому майданчику.