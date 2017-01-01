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    На дитячому майданчику у Запоріжжі знайшли гранату

    • Сьогодні, 17:57
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    Правоохоронці будуть з&rsquo;ясовувати, як бойовий снаряд опинився у громадському місці
    Правоохоронці будуть з’ясовувати, як бойовий снаряд опинився у громадському місці

    Вибуховий пристрій вилучили і направили на експертизу

    Сьогодні близько 4:00 ранку на дитячому майданчику школи №51 у Хортицькому районі Запоріжжя знайшли гранату.

    Про це повідомила прес-офіцер патрульної служби міста Юлія Шеймухова.

    Патрульні, що прибули на місце події, охопили територію та викликали спеціалістів Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, які вилучили гранату та направили її на експертизу.

    Як повідомляє УНН, знайдений вибухонебезпечний предмет виявився бойовою гранатою РГД-5 із запалом.

    Наразі правоохоронцям доведеться з'ясувати, яким чином бойовий снаряд опинився у громадському місці, та ще й на дитячому майданчику.

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