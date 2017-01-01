На Дніпрі біля Херсону стався розлив нафтопродуктів

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Нафтова пляма на Дніпрі

Джерело забруднення на даний час встановлюється шляхом обстеження суден

У Херсоні на Дніпрі виявили розлив нафтопродуктів.

Про це повідомило у вівторок Головне управління ДСНС України у Херсонській області.

«3 квітня 2017 року на воді біля Гідропарку була виявлена масляниста речовина окремими осередками з численними розривами, розташована на площі близько 50 квадратних метрів.

При подальшому обстеженні р. Дніпро встановлено, що вище за течією в затоні ім. П’ятницького, що входить до Херсонського суднобудівного заводу, спостерігається пляма нафтопродукту розмірами 3 метри шириною та 150 метрів довжиною вздовж берегової лінії на відстані 2 метрів від берега.

Вітром вказану пляму почало виносити в р. Дніпро біля зони відпочинку «Гідропарк». Джерело забруднення на даний час встановлюється шляхом обстеження всіх суден, що знаходяться в затоні ім. П’ятницького та на рейді вище за течією», - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, з метою встановлення речовини, яка забруднила дану ділянку річки Дніпро, спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Херсонській області відібрано проби поверхневих вод.

Херсонським морським торгівельним портом вжито заходів щодо локалізації та нейтралізації плями шляхом оброблення сорбентом «Еконадин-1».