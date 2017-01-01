На Дніпропетровщині через негоду водіям радять утриматися від поїздок

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Фото: ДСНС Негода в Україні.

Температура понизилася до -4 градусів

Через різке погіршення погодних умов на Дніпропетровщині водіям радять залишити авто вдома. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Дніпропетровської області, передає «Главком».

«У зв'язку з різким погіршенням погодних умов, зниженням температури до –4 градусів, поліція радить водіям відкласти виїзд на особистому автотранспорті, особливо на далекі відстані», - йдеться у повідомленні.

При гострій необхідності виїхати правоохоронці радять суворо дотримуватись правил дорожнього руху та швидкісного режиму, не залишати авто у місцях, де це може ускладнити проїзд комунальної техніки, а також під деревами та електроопорами.

Загалом, в Україні залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у шести областях.

Як повідомляв «Главком», циклон Петер просувається Україною: вчора снігопади паралізували Вінницю та Одещину. Сьогодні на Донеччині випав сніг.

Сніжить також і в Словаччині та Молдові.