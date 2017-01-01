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    На Дніпропетровщині через негоду водіям радять утриматися від поїздок

    • Сьогодні, 11:01
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    Негода в Україні.
    Фото: ДСНС
    Негода в Україні.

    Температура понизилася до -4 градусів

     Через різке погіршення погодних умов на Дніпропетровщині водіям радять залишити авто вдома. Про це йдеться у повідомленні  відділу комунікації поліції Дніпропетровської області, передає «Главком».

    «У зв'язку з різким погіршенням погодних умов, зниженням температури до –4 градусів, поліція радить водіям відкласти виїзд на особистому автотранспорті, особливо на далекі відстані», - йдеться у повідомленні.

    При гострій необхідності виїхати правоохоронці радять суворо дотримуватись правил дорожнього руху та швидкісного режиму, не залишати авто у місцях, де це може ускладнити проїзд комунальної техніки, а також під деревами та електроопорами.

    Загалом, в Україні залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у шести областях.

    Як повідомляв «Главком», циклон Петер просувається Україною: вчора снігопади паралізували Вінницю та Одещину. Сьогодні на Донеччині випав сніг.

    Сніжить також і в Словаччині та Молдові. 

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