На Дніпропетровщині чоловік згорів у власній оселі

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Під час гасіння пожежі в п’ятиповерховому житловому будинку вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка

Сьогодні, 26 лютого, о 06:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на вулиці Чайковського міста Першотравенськ горить двокімнатна квартира на п’ятому поверсі.

За даною адресою негайно було направлено черговий караул 47-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце виклику та провівши розвідку рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться в одній із кімнат квартири. Приступивши до гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого власника квартири (інвалід, який проживав сам) 1968 року народження.

Пожежа була локалізована о 06:07 та ліквідована о 06:44.

До ліквідації пожежі було залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Причина та збитки встановлюються правоохоронними органами.