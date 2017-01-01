На Дніпропетровщині підлітки побили та підрізали восьмикласника

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Потерпілий 14-літній хлопець

Мотивом для жорстокого нападу на підлітка став комп’ютер 14-річного школяра

У Дніпропетровській області неповнолітні хлопці ледь не вбили восьмикласника. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Подія сталася в м. Верховцево Верхньодніпровського району.

«Ледь живу, скручену на підлозі дитину виявив сусід потерпілого, житель Дніпропетровської області. Він повідомив про подію до поліції та викликав швидку допомогу. Хлопця доставили до лікарні, де діагностували ножове поранення шиї, грудей та легень. На місце події направилася слідчо-оперативна група Верхньодніпровського відділення поліції. Завдяки вжитим заходам вже за кілька годин вдалося встановити причетних до злочину підлітків. Їх доставили до відділення поліції та опитали», - повідомляє поліція.

Хлопці зізналися, що спланували напад на однолітка заздалегідь. 5 квітня близько 2-ї дня вони зайшли на його подвір’я та попрохали напитися. «Коли дитина відвернулася, один з нападників – раніше судимий за крадіжку 16-річний хлопець, взяв цеглину та вдарив потерпілого по голові. Жертва впала, її затягнули до будинку, де зв’язали кабелем та почали бити. Наостанок завдали кілька ударів кухонним ножем. Подумавши, що потерпілий помер, нападники забрали з будинку монітор, системний блок, інші комплектуючі, і залишили місце злочину. Дорогою викинули знаряддя злочину біля покинутого будинку, де ніж в подальшому і виявили поліцейські», - інформують в поліції.

Наразі підозрювані зізналися у скоєнні злочину. Також у них вилучені всі викрадені у потерпілого речі. Зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує покарання за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Міру покарання визначить суд.