На Дніпропетровщині порахували, скільки свиней загинуло через африканську чуму

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Через африканську чуму на Дніпропетровщині постраждало не менше 500 свиней

На території області зафіксували три осередки спалаху африканської чуми свиней

У Дніпропетровській області через африканську чуму (АЧС) знищили близько 500 свиней. Про це повідомляє місцеве видання «Мост-Днепр».

За словами начальника ГУ Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Дніпропетровській області Андрія Кондратьєва, в Дніпропетровській області зареєстровано три осередки спалаху АЧС.

«Перший випадок було зафіксовано в Криворізькому районі. Там у приватному господарстві утримувалося 456 голів свиней. Тварин було одразу ж знищено. Було введено карантинні заходи, в зону дії яких потрапив практично весь Кривий Ріг. Згідно із законодавством, на міських ринках заборонено реалізовувати продукцію тваринництва. Карантин встановлено на 40 днів», – повідомив Кондратьєв.

Другий випадок зареєстрували в селі Веселе Синельниківського району. Там постраждало 15 голів свиней.

Третій випадок зареєстровано минулого тижня в Нікополі, в приватному домогосподарстві. Там теж було знищено 15 голів свиней. Одразу ж було введено карантинні заходи. «7 лютого правила карантину було дещо змінено. На ринках дозволили продавати рибу, мед, молочні продукти», – зазначив Кондратьєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нікополі оголосили карантин через чуму свиней. У місті через карантин «вимерли» всі ринки. Це призвело до бунту місцевих підприємців.

На Дніпропетровщині поліція встановила карантинні кордони через епідемію АЧС в інших районах. У Кривому Розі також ввели заборону на продаж свинини. У Нікополі після бунту підприємців дозволили торгувати на ринках яйцями і молоком.