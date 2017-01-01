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    На Дніпропетровщині розікрали 10 млн грн на ремонті доріг – СБУ

    • Сьогодні, 06:11
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    Ремонт доріг
    Ремонт доріг

    Загалом переможець тендеру отримав на ремонт автошляхів майже 17 млн грн

    Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм привласнення бізнесменами більше десяти мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт автомобільних доріг на Дніпропетровській області.

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    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Правоохоронці встановили, що комерційна структура у минулому році виграла тендер на виконання дорожньо-будівельних робіт в одному з районів Дніпропетровщини. Бізнесмени отримали з бюджету області майже сімнадцять мільйонів гривень.

    «Співробітники спецслужби під час перевірки звітної документації виявили, що ділки більшу частину коштів вивели у «тінь» через низку фіктивних підприємств», - повідомляють у відомстві.  

    Експертиза встановила, що дорожні роботи комерсанти виконали неякісно, використовуючи некваліфікованих фахівців.  

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Нарізі тривають оперативно-слідчі дії.

    Зазначимо, що в Дніпрі у директора держпідприємства декілька днів тому виявлили «золоту» раковину та годинник від Путіна.

    Також «Главком» повідомляв, що структури батька секретаря міськради Дніпра отримали понад 466 мільйонів бюджетних коштів на будівництво і ремонт об'єктів міської інфраструктури

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