На Дніпропетровщині розікрали 10 млн грн на ремонті доріг – СБУ
- Сьогодні, 06:11
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Загалом переможець тендеру отримав на ремонт автошляхів майже 17 млн грн
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм привласнення бізнесменами більше десяти мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт автомобільних доріг на Дніпропетровській області.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Правоохоронці встановили, що комерційна структура у минулому році виграла тендер на виконання дорожньо-будівельних робіт в одному з районів Дніпропетровщини. Бізнесмени отримали з бюджету області майже сімнадцять мільйонів гривень.
«Співробітники спецслужби під час перевірки звітної документації виявили, що ділки більшу частину коштів вивели у «тінь» через низку фіктивних підприємств», - повідомляють у відомстві.
Експертиза встановила, що дорожні роботи комерсанти виконали неякісно, використовуючи некваліфікованих фахівців.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Нарізі тривають оперативно-слідчі дії.
Зазначимо, що в Дніпрі у директора держпідприємства декілька днів тому виявлили «золоту» раковину та годинник від Путіна.
Також «Главком» повідомляв, що структури батька секретаря міськради Дніпра отримали понад 466 мільйонів бюджетних коштів на будівництво і ремонт об'єктів міської інфраструктури