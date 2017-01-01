  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Дніпропетровщині розпочався капремонт комунальних доріг – Резніченко

    • Сьогодні, 10:50
    • Розсилка
    Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко
    Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

    На перший етап дорожніх робіт з обласного бюджету виділено понад півмільярда гривень

    На Дніпропетровщині розпочався капітальний ремонт комунальних доріг, у пріоритеті – соціально важливі дороги. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, повідомляє сайт обласної держадміністрації.

    «Цього року на Дніпропетровщині коштом обласного бюджету плануємо відремонтувати близько 160 доріг. У пріоритеті – соціально важливі вулиці з дитсадками, лікарнями та школами. Роботи вже стартували. Головна умова до підрядників – якість. Недоліки на відремонтованих дорогах перероблятимуть власним коштом», – розповів Резніченко.

    Заплановані цього року ремонти збираються завершити у жовтні. На перший етап дорожніх робіт з обласного бюджету виділено понад півмільярда гривень. 

    Як повідомлялося, спеціальна комісія Дніпропетровської ОДА перевіряє стан відремонтованих у 2016 році доріг на території області. Загалом минулого року обласна держадміністрація замовила ремонт 156 доріг.

    Читайте також
    дороги Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ