На Дніпропетровщині розпочався капремонт комунальних доріг – Резніченко

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Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

На перший етап дорожніх робіт з обласного бюджету виділено понад півмільярда гривень

На Дніпропетровщині розпочався капітальний ремонт комунальних доріг, у пріоритеті – соціально важливі дороги. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, повідомляє сайт обласної держадміністрації.

«Цього року на Дніпропетровщині коштом обласного бюджету плануємо відремонтувати близько 160 доріг. У пріоритеті – соціально важливі вулиці з дитсадками, лікарнями та школами. Роботи вже стартували. Головна умова до підрядників – якість. Недоліки на відремонтованих дорогах перероблятимуть власним коштом», – розповів Резніченко.

Заплановані цього року ремонти збираються завершити у жовтні. На перший етап дорожніх робіт з обласного бюджету виділено понад півмільярда гривень.

Як повідомлялося, спеціальна комісія Дніпропетровської ОДА перевіряє стан відремонтованих у 2016 році доріг на території області. Загалом минулого року обласна держадміністрація замовила ремонт 156 доріг.