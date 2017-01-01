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    На Дніпропетровщині СБУ виявила дві схованки зі зброєю

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    На Дніпропетровщині СБУ виявила дві схованки зі зброєю
    На Дніпропетровщині СБУ виявила дві схованки зі зброєю
    На Дніпропетровщині СБУ виявила дві схованки зі зброєю
    На Дніпропетровщині СБУ виявила дві схованки зі зброєю
    На Дніпропетровщині СБУ виявила дві схованки зі зброєю
    На Дніпропетровщині СБУ виявила дві схованки зі зброєю
    • Сьогодні, 14:34
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    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та організаторів схованок

    Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили на Дніпропетровщині дві схованки зі зброєю та боєприпасами. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «У селі Кудашево Криворізького району правоохоронці вилучили зі схрону, облаштованого біля бази відпочинку, сім гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами, двадцять гранатометних пострілів ВОГ-25, чотириста сорок набоїв калібру 5,45 мм та чотири магазини до автомату Калашникова.
    Поблизу села Олександрівка у Дніпровському районі співробітники спецслужби виявили приховані у лісопосадці гранатомет РПГ-22, три постріли до РПГ-7, чотири гранати РГД-5, протитанкову міну ТМ-62 та сто набоїв різного калібру», - йдеться в повідомленні. 
    Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. 
    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та організаторів схованок.

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