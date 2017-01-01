На Дніпропетровщині СБУ виявила дві схованки зі зброєю

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Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та організаторів схованок

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили на Дніпропетровщині дві схованки зі зброєю та боєприпасами. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«У селі Кудашево Криворізького району правоохоронці вилучили зі схрону, облаштованого біля бази відпочинку, сім гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами, двадцять гранатометних пострілів ВОГ-25, чотириста сорок набоїв калібру 5,45 мм та чотири магазини до автомату Калашникова.

Поблизу села Олександрівка у Дніпровському районі співробітники спецслужби виявили приховані у лісопосадці гранатомет РПГ-22, три постріли до РПГ-7, чотири гранати РГД-5, протитанкову міну ТМ-62 та сто набоїв різного калібру», - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та організаторів схованок.