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    На Дніпропетровщині затримано поліцейських за перевищення влади

    • Сьогодні, 02:08
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    Вилучена зброя
    Вилучена зброя

    Здирники забрали в місцевого жителя тисячу доларів

    Працівники внутрішньої безпеки поліції спільно з поліцією Дніпропетровської області затримали двох діючих та одного колишнього співробітників, яких викрили у перевищенні влади. Зловмисників взято під варту. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

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    До Управління внутрішньої безпеки звернувся 31-річний мешканець Дніпра і розповів, що він став жертвою розбійного нападу, а один з нападників – працівник поліції.

    Під час встановлення обставин подій виявилось, що заявник разом з товаришем приїхав на автомобілі до лісу, де заготовляли сухостій. Незабаром до них під’їхало чотири машини, з яких вийшло 10 осіб. Один з яких відрекомендувався поліцейським. «Зустріч» закінчилась тим, що заявника з товаришем побили, погрожуючи зброєю, та відібрали у них тисячу доларів США, бензопили і дрова.

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    На Дніпропетровщині затримано поліцейських за перевищення влади
    На Дніпропетровщині затримано поліцейських за перевищення влади
    На Дніпропетровщині затримано поліцейських за перевищення влади
    На Дніпропетровщині затримано поліцейських за перевищення влади
    На Дніпропетровщині затримано поліцейських за перевищення влади

    Згодом правоохоронці встановили, що до нападу на потерпілого причетний 22-річний курсант відомчого вишу. Він проходив практику в одному з відділів поліції Дніпра.

    Крім того, серед нападників були 46-річний колишній дільничний інспектор міліції цього ж відділу та ще троє уродженців області віком 36-49 років. Під час перевірки фактів з’ясувалося, що ця група діяла подібним чином неодноразово.

    Під час заходів у курсанта було виявлено та вилучено три незареєстровані мисливські рушниці з набоями, три пістолети з набоями, гумовий кийок, бейсбольну біту та мотоцикл «Хонда», який перебував у розшуку Інтерполу. У його поплічників знайшли револьвер, кастет, чотири мисливські та одну пневматичну рушниці, а також набої до них.

    Нагадаємо, що вчора співробітники Служби безпеки України викрили у хабарництві полковників із прикордонної служби та Генштабу Збройних Сил України.

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