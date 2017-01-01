На Дніпропетровщині затримано поліцейських за перевищення влади

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Вилучена зброя

Здирники забрали в місцевого жителя тисячу доларів

Працівники внутрішньої безпеки поліції спільно з поліцією Дніпропетровської області затримали двох діючих та одного колишнього співробітників, яких викрили у перевищенні влади. Зловмисників взято під варту. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

До Управління внутрішньої безпеки звернувся 31-річний мешканець Дніпра і розповів, що він став жертвою розбійного нападу, а один з нападників – працівник поліції.

Під час встановлення обставин подій виявилось, що заявник разом з товаришем приїхав на автомобілі до лісу, де заготовляли сухостій. Незабаром до них під’їхало чотири машини, з яких вийшло 10 осіб. Один з яких відрекомендувався поліцейським. «Зустріч» закінчилась тим, що заявника з товаришем побили, погрожуючи зброєю, та відібрали у них тисячу доларів США, бензопили і дрова.

Згодом правоохоронці встановили, що до нападу на потерпілого причетний 22-річний курсант відомчого вишу. Він проходив практику в одному з відділів поліції Дніпра.

Крім того, серед нападників були 46-річний колишній дільничний інспектор міліції цього ж відділу та ще троє уродженців області віком 36-49 років. Під час перевірки фактів з’ясувалося, що ця група діяла подібним чином неодноразово.

Під час заходів у курсанта було виявлено та вилучено три незареєстровані мисливські рушниці з набоями, три пістолети з набоями, гумовий кийок, бейсбольну біту та мотоцикл «Хонда», який перебував у розшуку Інтерполу. У його поплічників знайшли револьвер, кастет, чотири мисливські та одну пневматичну рушниці, а також набої до них.

Нагадаємо, що вчора співробітники Служби безпеки України викрили у хабарництві полковників із прикордонної служби та Генштабу Збройних Сил України.