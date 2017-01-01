На Донбас увірвався 65-й російський «гумконвой»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль так званого гуманітарного гумконвою РФ

Через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони «гумконвою» у складі 42 автомобілів

РФ направила на Донбас 65-й так званий гуманітарний конвой і сьогодні, 25 травня, вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила його оформлення. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Оскільки переміщення «гумконвою» знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій», - повідомили прикордонники.

За їх даними, загалом з 6:30 до 7:20 через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони «гумконвою» у складі 42 автомобілів.

«У вантажівках нібито перевозили продукти харчування, літературу та медикаменти. Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній групі не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру. Крім того, особливістю даного «гумконвою» є невідповідність кількості вантажівок, заявлених в попередній ноті РФ, та характеру вантажу, оскільки, крім заявлених товарів було ввезено літературу», - йдеться в повідомленні ДПСУ.