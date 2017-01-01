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    На Донбасі 9 травня загинув український військовослужбовець

    • Сьогодні, 15:34
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    Гільзи з-під патронів
    Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
    Гільзи з-під патронів

    Військовий Збройних сил України загинув унаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад

    Сьогодні, 9 травня, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку, неподалік від Луганського, загинув військовослужбовець одного з підрозділів. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

    За його даними, по позиціях українських захисників противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

    З початку доби на різних напрямках уздовж лінії розмежування зафіксовано застосування противником стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танку.

    Нагадаємо, за 8 травня в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі один український військовослужбовець загинув, дев'ять дістали поранення.

    АТО
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