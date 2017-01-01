На Донбасі 9 травня загинув український військовослужбовець
- Сьогодні, 15:34
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Військовий Збройних сил України загинув унаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад
Сьогодні, 9 травня, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку, неподалік від Луганського, загинув військовослужбовець одного з підрозділів. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.
За його даними, по позиціях українських захисників противник вів вогонь зі стрілецької зброї.
З початку доби на різних напрямках уздовж лінії розмежування зафіксовано застосування противником стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танку.
Нагадаємо, за 8 травня в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі один український військовослужбовець загинув, дев'ять дістали поранення.