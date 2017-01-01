На Донбасі активізувалися снайпери російських військ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ворожий снайпер

За день бойовики 18 разів відкривали вогонь

Російсько-окупаційні війська продовжують цинічно порушувати режим тиші на Донбасі. З початку доби ворог 18 разів обстріляв позиції сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, на приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм противник вів вогонь по позиціях поруч Широкиного. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював опорні пункти в районі Водяного, а з гранатометів різних систем гатив по захисниках Новотроїцького. Поблизу Мар`їнки діяли ворожі снайпери.

«На донецькому напрямку мінометами калібру 82 мм ворог накривав оборонців Авдіївки та Верхньоторецького, а зі стрілецької зброї обстрілював захисників Новгородського. Також під Новгородським активізувався ворожий снайпер», - повідомляє прес-центр.

На луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру російсько-терористичні підрозділи гатили по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки. «З мінометів 82 мм калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів били по позиціях в районі Троїцького. Позиції поруч населеного пункту Попасна ворог накривав мінометами калібру 120 мм. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів гатив по оборонцях Новозванівки», - повідомляє штаб АТО.

За його даними, один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення.

Як повідомляв «Главком», протягом минулої доби у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців загинули, п'ятьох було поранено.